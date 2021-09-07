عصابات حوثية لنهب الأراضي في صنعاء وإنشار ظاهرة القتل والتقطعات ما هو خطورة مشروع تهويد القدس التي عرضته إسرائيل بعد رفضة فلسطينياً المنظمات في مناطق الحوثي.. أجندات سياسية بعيدة عن العمل الإنساني دول مجموعة السبع تقدم طلب فوري وعاجل الرئيس التونسي بخصوص الحكومة صراعات المناصب تعصف بقيات بارزة في الصومال وإقالات مسؤولين كبار قرارات جديدة لقائد الإنقلاب في غينيا ومنع مسؤولين حكوميين من السفر قد لا تصدق ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروبات الطاقة يومياً الولايات المتحدة تعلن إغلاق أكثر من 1000 مدرسة في 31ولاية بسبب كورونا أردوغان يكشف حجم احتياطيات البنك المركزي التركي تحركات سعودية لتحييد الاقتصاد اليمني عن الخلافات وتأهيل وتشغيل موانئ وقطاعات ومنشآت النفط والغاز للتصدير
قال مصدر محلي بمحافظة عمران، شمال العاصمة صنعاء، الثلاثاء 7 سبتمبر/أيلول، إن جميع المنظمات الخيرية التي تنشط في مناطق الحوثيين تعمل وفق أجندة سياسية وفكرية خالصة، بعيدة عن العمل الإنساني والإغاثي.
وأوضح المصدر لصحيفة "العربي الجديد"، أن "حضور المنظمات الحوثية يتركز في القرى التي تمدّهم بعشرات المقاتلين أو تعلن الولاء لهم بشكل مطلق. أما القرى التي تبدو صامتة أو محسوبة على حزب المؤتمر مثل بني قيس وخارف، فالمشاريع الحوثية فيها مجرد فتات". حسب وصفه.
وتُتهم الجمعيات الحوثية المحلية بحرف مسار المساعدات الأممية أو احتكار المواد الإغاثية وبيعها في السوق السوداء. وخلال الفترة الماضية، أقرّ برنامج الأغذية العالمي بوجود مواد إغاثية تابعة للحوثيين في جبهات القتال غربي مأرب، ووعد بالتحقيق في الواقعة.
يشار إلى أن الأزمة اليمنية شكلت بيئة خصبة لظهور مئات الجمعيات الخيرية الرئيسية التي تعمل على مستوى كافة المدن الخاضعة لأطراف النزاع، وأخرى ثانوية تنشط على مستوى المديريات والأرياف، كما هو الحال مع الهيئات التابعة لجماعة (الحوثيين).
ولدى الحوثيّين عدد من الجمعيات الرئيسية التي تستحوذ على نصيب الأسد من التمويل والتبرّعات وعلى رأسها "مؤسسة الشهداء" وهيئة الزكاة، واللتان تركزان على أنشطة دعائية ومشاريع موجّهة.