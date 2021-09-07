دول مجموعة السبع تقدم طلب فوري وعاجل الرئيس التونسي بخصوص الحكومة

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دعت مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تعيين رئيس جديد للحكومة "على وجه السرعة" والعودة إلى النظام الدستوري.
وقالت المجموعة في بيان مشترك الاثنين إن تسمية رئيس الوزراء ستخلق مساحة للحوار حول الإصلاحات الدستورية المقترحة.
وكانت الديمقراطيات الغربية من بين أهم المانحين الذين ساعدوا في دعم المالية العامة التونسية على مدى العقد الماضي مع تراجع الاقتصاد منذ ثورة 2011.
ويعد البيان، الذي نشرته السفارة البريطانية في تونس على وسائل التواصل الاجتماعي، أهم تعبير علني عن عدم الارتياح من قبل الديمقراطيات الكبرى منذ سيطرة الرئيس قيس سعيد على سلطات الحكم في يوليو/ تموز الماضي في خطوات وصفها خصومه بانقلاب.