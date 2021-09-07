قبائل ”السادة“ تحتجز رتلاً عسكرياً إماراتياً شرقي اليمن

الثلاثاء 07 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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احتجز مسلحون قبليون شرقي اليمن، الاثنين 6 سبتمبر/أيلول، رتلا عسكريا تابعا للإمارات بمحافظة شبوة شرقي البلاد، وفق مصدرين مطلعين.

وقال مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي، "إن مسلحين من قبائل ”السادة" أوقفوا رتلا عسكريا ومنعوه من التوجه إلى معسكر العلم الخاضع لسيطرة الإمارات شرقي شبوة" واحتجزوهم لديهم.

وأضاف: "الرتل يضم جنودا من النخبة الشبوانية المدعومة من أبوظبي ويرجح وجود عناصر إماراتية بينهم".

بدوره، أوضح مصدر محلي بشبوة مفضلا عدم ذكر اسمه للأناضول أن "الرتل يضم أكثر من 15 جنديا (لم يحدد هويتهم)، ونحو 5 مدرعات عسكرية".

وأضاف المصدر أن "الخطوة جاءت إثر تنصل الإمارات عن التزامها بتعويض قبائل السادة عن قتل 9 من أفرادها على يد قوات النخبة الشبوانية".