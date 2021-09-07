حماس:قصف هستري على غزة لتغطية فشل وعجز الجيش الإسرائيلي بعد هروب السجناء من جلبوع

الثلاثاء 07 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 277

قال الناطق باسم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، حازم قاسم، إن القصف على قطاع غزة محاولة من الاحتلال للتغطية على عجزه وفشله في مواجهة نضال شعبنا.

وأضاف قاسم، أن ذلك يأتي خاصة بعد العملية البطولية التي انتزع فيها ستة من مناضلي شعبنا حريتهم من سجن جلبوع.

وكان سلاح الجو الإسرائيلي شن مساء الاثنين سلسلة غارات جوية على عدة مواقع شمال قطاع غزة، ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع على جنوب إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، "إن طائرات حربية أغارت، الليلة على موقع لإنتاج قذائف صاروخية تابع لمنظمة حماس الإرهابية".

تأتي الغارات الإسرائيلية عشية فرار ستة فلسطينيين من سجن إسرائيلي شديد الحراسة، اليوم الاثنين، على غرار الهروب في أفلام هوليوود، مما ترك سلطات سجن جلبوع تحدق في الفتحة التي أحدثوها في أرضية الزنزانة ودفع الفلسطينيين للاحتفال في الشوارع