رسميا.. اليمن يعلن الدخول في ذروة الموجة الثالثة لكورونا

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أعلنت الحكومة اليمنية، الإثنين 6 سبتمبر/أيلول، دخول ذروة الموجة الثالثة من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، مع ازدياد أعداد المصابين والوفيات بالفيروس في مختلف محافظات البلاد.
وقال وزير الصحة "قاسم بحيبح"، في تغريدة على "تويتر"، إن "كورونا أعجز دولاً كثيرة وأنظمة صحية متقدمة، ونحن باليمن في ذروة الموجة الثالثة وغرف العناية المركزة بالمرضى تمتلئ بالبلد".
ودعا "بحيبح" جميع اليمنيين إلى أخذ المخاطر الصحية لفيروس "كورونا" على محمل الجد، والالتزام بالإجراءات اللازمة لحماية أنفسهم ومساندة وزارة الصحة في مواجهة الجائحة الخطيرة.
وعاودت أعداد المصابين بـ"كورونا" في اليمن ارتفاعها مجدداً، خلال موجة تفشٍ ثالثة للفيروس بعد يوم واحد فقط من تراجعها نسبياً.
وقالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ومقرها عدن في بيان، إنها سجلت 52 إصابة جديدة مؤكدة، في ثاني أكبر حصيلة إصابات يومية بالفيروس خلال موجة التفشي الجديدة.
وأضافت أنه تم تسجيل 4 وفيات في كل من محافظات حضرموت وتعز ومأرب وشبوة، مقارنة مع 38 إصابة و6 وفيات السبت.
وارتفع إجمالي عدد الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية في جنوب وشرق البلاد إلى 8108 إصابات، توفي منها 1523 حالة، بينما تعافى 4982.
ويُعتقد أن عدد الإصابات الفعلي في اليمن أعلى من ذلك بكثير، بسبب عدم ذهاب معظم المصابين إلى المستشفيات، جراء الفقر وضعف الثقة بالقطاع الصحي.