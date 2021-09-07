الحوثيون يتهمون بريطانيا بالتجسس على اتصالاتهم

الثلاثاء 07 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 83

اتهمت جماعة الحوثيين الانقلابية، بريطانيا بـ"التنصت على شبكات الاتصالات في البلاد".

وقال عضو الوفد المفاوض في الجماعة "عبدالملك العجري"، في تغريدة على "تويتر"، إن “"بريطانيا تمارس أعمالا تجسسية على بعض شبكات الاتصالات اليمنية، وبعض الكابلات البحرية انطلاقا من محافظات جنوبية اتخذوا منها قواعد لخدمة أهدافهم الاستعمارية".

وأشار إلى أن هذا الأمر "انتهاك سافر للسيادة اليمنية وخصوصيات المواطنين اليمنيين، وبتواطؤ مخز من شرعية الفنادق (في إشارة إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا)".

ولم يصدر عن بريطانيا أو الحكومة اليمنية، أية تعليق حول ما ذكره الحوثيون