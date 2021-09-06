الأمم المتحدة تبلغ ”الشرعية“ عزمها إعادة بناء ”وحدة مكافحة المخدرات“ جنوبي اليمن أربعة مشاهد فديو توثق كيف تتذوق مليشيا الحوثي الهزائم بأطراف مأرب..شاهد وضع ”خارطة طريق“ لـ”غرودنبرغ“ من 7 نقاط.. مصدر عماني يصارح اليمنيين بنوايا الحوثيين: ”لديهم رغبة في تقسيم اليمن ولن يقبلوا بأي تنازلات“ ”الشرعية“ ترغب بـ”تعاون بناء“ مع ”غروندبرغ“ وإنهاء تعنت الحوثيين تفاصيل مثيرة لعملية هروب ناجح من السجون الإسرائيلية تربك تل أبيب ناشطة سعودية تتسبب صديقاتها في تدمير حياتها الشخصية واسمها يتصدر محرك البحث قوقل ومواقع التواصل ”حفرة مجاري“ ام ”مخبأ سري“ للحوثيين؟.. ” حفرة غامضة“ تبتلع 3 سيارات جنوب العاصمة صنعاء مطلب صلاح الخيالي من أجل التمديد مع ليفربول.. كشف الحقيقة على خطى ميليشيا الحوثي.. مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ تفرض جبايات تحت مسمى ”الدعم الأمني والعسكري“ المكتب السلطاني العماني يبلغ الحكومة ”الشرعية“ موقفاً واضحاً من ”وحدة اليمن“
اعلنت ت الأمم المتحدة، الاثنين 6 سبتمبر/أيلول، عزمها إعادة إنشاء وحدة متكاملة في مدينتي “عدن وسيئون” جنوبي اليمن لمساعدة الحكومة اليمنية في مكافحة المخدرات والجريمة.
جاء ذلك خلال لقاء “غادة والي” وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، برئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وأكدت والي على إعادة إنشاء وحدة متكاملة في عدن وسيئون تابعة للأمم المتحدة، وتزويد اليمن بالاحتياجات اللازمة وبناء القدرات وتطويرها لإدارة هذه العمليات بشكلٍ كامل وتدريب العاملين فيها والاستفادة من الخبرات الدولية.
وحسب الوكالة فقد ناقش اللقاء “التقدم المحرز في إطار برنامج مراقبة الحاويات والتعاون بشأن المخدرات والجريمة وآليات المراجعة الدولية لحالة اليمن التي ستتم في نوفمبر (تشرين الثاني) وكذا موضوع مكافحة الفساد والجرائم البحرية وبرنامج موانئ البحر الأحمر وبرنامج تحسين الموانئ البحرية والجافة والمطارات”.
ولم تقدم الوكالة المزيد من التفاصيل حول طبيعة عمل “الوحدة المتكاملة”.
وتملك مدينة عدن ميناءً حيوياً، وتمر عبر مدينة “سيئون” التابعة لمحافظة حضرموت معظم الحاويات المنقولة براً.