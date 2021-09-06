الأمم المتحدة تبلغ ”الشرعية“ عزمها إعادة بناء ”وحدة مكافحة المخدرات“ جنوبي اليمن أربعة مشاهد فديو توثق كيف تتذوق مليشيا الحوثي الهزائم بأطراف مأرب..شاهد وضع ”خارطة طريق“ لـ”غرودنبرغ“ من 7 نقاط.. مصدر عماني يصارح اليمنيين بنوايا الحوثيين: ”لديهم رغبة في تقسيم اليمن ولن يقبلوا بأي تنازلات“ ”الشرعية“ ترغب بـ”تعاون بناء“ مع ”غروندبرغ“ وإنهاء تعنت الحوثيين تفاصيل مثيرة لعملية هروب ناجح من السجون الإسرائيلية تربك تل أبيب ناشطة سعودية تتسبب صديقاتها في تدمير حياتها الشخصية واسمها يتصدر محرك البحث قوقل ومواقع التواصل ”حفرة مجاري“ ام ”مخبأ سري“ للحوثيين؟.. ” حفرة غامضة“ تبتلع 3 سيارات جنوب العاصمة صنعاء مطلب صلاح الخيالي من أجل التمديد مع ليفربول.. كشف الحقيقة على خطى ميليشيا الحوثي.. مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ تفرض جبايات تحت مسمى ”الدعم الأمني والعسكري“ المكتب السلطاني العماني يبلغ الحكومة ”الشرعية“ موقفاً واضحاً من ”وحدة اليمن“
تواصل قوات الجيش الوطني ورجال القبائل و بإسناد جوي كبير من مقاتلات التحالف العربي تلقين فلول المليشيات الحوثية الإيرانية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد على امتداد جبهات أطراف غربي محافظة مأرب دون ان تتمكن المليشيات من تحقيق اي تقدم ميداني.
وأظهرت مقاطع فديو نشرها مركز سبأ الاعلامي التابع لقوات الشرعية اليوم الاثنين مشاهد توثق لحظات استهداف مدفعية قوات الشرعية تحركات وتجمعات مليشيات الحوثي الانقلابية بأطراف محافظة مأرب.
هذا فيما وثقت المشاهد المصورة لحظات هروب جماعية لعناصر الانقلاب الحوثية تاركين خلفهم عتادهم وأسلحتهم وقتلاهم عقب تعرضهم لضربات مركزة من قبل مدفعية الجيش الوطني في ذات الجبهات.
شــاهد👇👇