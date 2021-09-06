أربعة مشاهد فديو توثق كيف تتذوق مليشيا الحوثي الهزائم بأطراف مأرب..شاهد

الإثنين 06 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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تواصل قوات الجيش الوطني ورجال القبائل و بإسناد جوي كبير من مقاتلات التحالف العربي تلقين فلول المليشيات الحوثية الإيرانية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد على امتداد جبهات أطراف غربي محافظة مأرب دون ان تتمكن المليشيات من تحقيق اي تقدم ميداني.

وأظهرت مقاطع فديو نشرها مركز سبأ الاعلامي التابع لقوات الشرعية اليوم الاثنين مشاهد توثق لحظات استهداف مدفعية قوات الشرعية تحركات وتجمعات مليشيات الحوثي الانقلابية بأطراف محافظة مأرب.

هذا فيما وثقت المشاهد المصورة لحظات هروب جماعية لعناصر الانقلاب الحوثية تاركين خلفهم عتادهم وأسلحتهم وقتلاهم عقب تعرضهم لضربات مركزة من قبل مدفعية الجيش الوطني في ذات الجبهات.

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