”الشرعية“ ترغب بـ”تعاون بناء“ مع ”غروندبرغ“ وإنهاء تعنت الحوثيين

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أكدت الحكومة اليمنية، الإثنين 6 سبتمبر/أيلول، رغبتها في التعاون البناء مع المبعوث الأممي الجديد إلى البلاد، هانس غروندبرغ، داعية المجتمع الدولي لوضع حد لـ"تعنت" الحوثيين"
جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، خلال لقائه في لاهاي مع نظيرته الهولندية، سيجريد كاخ، غداة تسلم غروندبرغ مهامه رسميا.
وأكد بن مبارك خلال لقاء سيجريد كاخ "رغبة الحكومة اليمنية في التعاون البناء مع غروندبرغ"، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) .
وشدد على ضرورة " قيام المجتمع الدولي بإجراءات صارمة لوضع حد لتعنت المليشيات الحوثية ورفضها لكافة الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام".
من جانبها، أكدت وزيرة خارجية هولندا على "أهمية استئناف عملية المفاوضات في سبيل إيجاد حلول سلمية للصراع في اليمن"، وفق المصدر ذاته.
والأحد، تولى الدبلوماسي السويدي هانس غروندبرغ، مهام منصبه رسميا كمبعوث للأمم المتحدة إلى اليمن، بعد تعيينه بقرار أممي في 6 أغسطس/ آب الماضي.