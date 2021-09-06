ناشطة سعودية تتسبب صديقاتها في تدمير حياتها الشخصية واسمها يتصدر محرك البحث قوقل ومواقع التواصل

الإثنين 06 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

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أثارت خبيرة التجميل والفاشنيستا، أمل الأنصاري، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر اسمها محرك البحث "غوغل"، اليوم الاثنين، بعدما كشفت عن سبب طلاقها.

وقالت الأنصاري في مقطع مصور لها إن صديقاتها هم سبب طلاقها، مشيرة إلى أنهن "أخذوه منها"، بحسب تعبيرها. ولفتت إلى أن صديقاتها الذين أخذوا طليقها ينعمون داخل منزلها بالأكل والشرب والنوم.

وتابعت أمل الأنصاري أنها لو صادفت صديقاتها اللاتي خطفن زوجها ستقوم بمصافحتهن، وبررت تصرفها قائلة: "لقد عشنا سويا ونعرف شخصية كل أحد، وأنا في حياتي لم أخرج لأرد على أحد، ولكن تعز علي العشرة"

. وأردفت: "العلاقات ما دامت، ولماذا الحقد والكره، إذا أغضبناك في يوم اتصل وأخبرنا، وغلطة الشاطر بعشرة".

وكشفت أمل الأنصاري عن سبب طلاقها ردا على مطالبة بعض مستخدمي مواقع "السوشيال ميديا" بالتسامح مع من أخطأوا في حقها.

من ناحية أخرى، نفت أمل الأنصاري في رسالتها المصورة لمتابعيها اعتذارها لكلا من الفاشنيستا الكويتية، فوز الفهد، وصديقتها نورة العميري، بعدما شنتا هجوما على شقيقتها، خبير التجميل، فاطمة الأنصاري وزوجها يعقوب بو شهري.

وأكدت الأنصاري أنها لم ترسل رسالة اعتذار لهما، وأنهما من أخطأتا في حقها وليست هي. يشار إلى أن أمل الأنصاري تزوجت وهي العشرينيات من عمرها، ودام زواجها عامين فقط