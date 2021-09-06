”حفرة مجاري“ ام ”مخبأ سري“ للحوثيين؟.. ” حفرة غامضة“ تبتلع 3 سيارات جنوب العاصمة صنعاء

الإثنين 06 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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سقطت عدة سيارات في حفرة مفاجئة، اليوم الاثنين 6 سبتمبر/أيلول، بمنطقة بيت بوس جنوب العاصمة صنعاء.

وبحسب شهود عيان، فان عدد من السيارات كانت واقفة امام مطعم "العيدروس" بمنطقة "بيت بوس" بعد جسر "دار سلم"، فانهارت بها الطريق فجأة، وسقطت ثلاث سيارات، ولازالت عالقة في الحفرة.

وأكد الشهود ان ”الحفرة عميقة وكبيرة، اكبر من حجم المجاري، مما يؤكد انها احد المخابئ الخاصة بميليشيا الحوثي، اما لتخزين الأسلحة، أو اجراء اللقاءات للاحتماء من الغارات الجوية".