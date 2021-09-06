مطلب صلاح الخيالي من أجل التمديد مع ليفربول.. كشف الحقيقة

الإثنين 06 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

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أكدت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية على أن النجم محمد صلاح لم يطالب براتب ضخم من أجل تمديد عقده مع ليفربول، دون أن تكشف عن مطالب الدولي المصري.

وكانت صحيفة "ميرور" الإنجليزية قد أكدت في وقت سابق أن صلاح طلب في المفاوضات رفع راتبه بنسبة تتجاوز 100%، ليحصل على 583 ألف يورو أسبوعيا، بدلا من 233 ألف يورو التي يحصل عليها حاليا.

وبات تجديد عقد صلاح الذي ينتهي في يونيو 2023، أولوية لدى النادي الإنجليزي، الذي نجح في تجديد عقود نجوم الفريق هذا الصيف. وتمكن ليفربول من تجديد تعاقد جوردان هندرسون، وفابينيو، وأليسون بيكر، وفيرجيل فان دايك، وأندي روبرتسون، وترينت الكساندر أرنولد، ولم يتبق له من القوام الأساسي للفريق سوى محمد صلاح.

وسيحرص ليفربول على مكافأة صلاح، بعدما أن سجل 127 هدفا وصنع 49 آخرين في 206 مباراة لعبها بقميص "الريدز" في كافة البطولات. يذكر أن صلاح قدم إلى ملعب "أنفيلد" من روما الإيطالي صيف 2017 ليصبح أحد أبرز نجوم النادي الأحمر الإنجليزي.