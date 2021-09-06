على خطى ميليشيا الحوثي.. مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ تفرض جبايات تحت مسمى ”الدعم الأمني والعسكري“

الإثنين 06 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أقرت مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم اماراتياً، رسوم مالية لدعم قواتها العسكرية على شركات الإسمنت في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك على خطى سلطة ميليشيا الحوثي الإنقلابية.

جاء ذلك في تعميم موجه من ما يعرف بـ"لجنة الموارد المالية في اللجنة الاقتصادية العليا" للانتقالي، الى مدير شركة الوحدة للإسمنت، ومدير الشركة الوطنية، ومدير أستار للإسمنت.

وقالت سلطة الانتقالي في التعميم "نفيدكم علما بأنه من يوم السبت، الموافق 4/9/2021م، سيتم العمل على (فرض) رسوم الدعم الأمني والعسكري، بواقع 100 ريال على كل كيس(إسمنت) عبوة 50 جرام، وذلك الى حساب بنكي برقم (122******)، باسم دعم اللجنة الأمنية المشتركة في شركة القطيبي للصرافة".

ومنذ سيطرتها على العاصمة الموقتة عدن تفرض سلطة الانتقالي رسوم باهظة غير رسمية على التجار والسلع والمواد الغذائية والأدوية ما يزيد من معاناة المواطنين في العديد من المحافظات، لاسيما في ظل التراجع الاقتصادي وتراجع العملة الوطنية امام العملات الأجنبي.