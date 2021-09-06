المكتب السلطاني العماني يبلغ الحكومة ”الشرعية“ موقفاً واضحاً من ”وحدة اليمن“

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جددت سلطنة عمان، اليوم الاثنين 6 سبتمبر/أيلول، التأكيد على موقفها الثابت والداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره.
جاء ذلك على لسان وزير المكتب السلطاني الفريق أول سلطان النعماني، خلال لقائه في مسقط اليوم، بالسفير اليمني خالد بن شطيف.
وقال الفريق النعماني ان بلاده مستمرة في دعم اليمن وجهوده في العمل لإيجاد حل للأزمة اليمنية، حسب وكالة "سبأ" الرسمية.
بدوره، أكد السفير بن شطيف حرص الحكومة اليمنية على إيقاف الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي وإنجاح مساعي السلام في اليمن وتعاونها مع الجهود التي تبذلها سلطنة عمان والمبعوث الأممي والمبادرات الدولية والإقليمية المطروحة.