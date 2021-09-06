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الريال يعاود الانهيار في عدن والفارق يتسع مع صنعاء «أسعار الصرف الآن»

الإثنين 06 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني عصر اليوم الاثنين :

اسعار الصرف في صنعاء

 شراء الدولار 599

بيع الدولار 602

شراء السعودي 158.20

بيع السعودي 158.40

أسعار الصرف في عدن

 شراء الدولار 1064

بيع الدولار 1070

شراء السعودي 280

بيع السعودي 283

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