رجل يربح 3.7 مليار دولار في يوم واحد! الريال يعاود الانهيار في عدن والفارق يتسع مع صنعاء «أسعار الصرف الآن» الأرصاد تحذر المواطنين وتتوقع استمرار هطول الأمطار على عدة محافظات أول صورة للمدانيين في قضية قتل الأغبري قبل لحظات من تنفيذ حكم الإعدام بحضور ميسي ونيمار.. فضيحة في مباراة البرازيل والأرجنتين بعد 5 دقائق من بدايتها الحكومة ”الشرعية“ تعلن البدء في توزيع حصص لقاح ”كورونا“ على جميع المحافظات عاجل| رفض أولياء الدم التنازل مقابل 200 مليون ريال.. تنفيذ حكم الإعدام بحق أربعة من قتلة ”عبدالله الأغبري“ بطريقة غير متوقعة طالبان توجه دعوه عاجلة لهذه الدول بحضور هذا الحدث التاريخي في أفغانستان واتسآب تعلن عن إطلاق تقننية ثورية جديدة لمستخدميها تفاصيل استهداف أحد مباني المخابرات الأردنية
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني عصر اليوم الاثنين :
اسعار الصرف في صنعاء
شراء الدولار 599
بيع الدولار 602
شراء السعودي 158.20
بيع السعودي 158.40
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1064
بيع الدولار 1070
شراء السعودي 280
بيع السعودي 283