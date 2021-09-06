الأرصاد تحذر المواطنين وتتوقع استمرار هطول الأمطار على عدة محافظات

الإثنين 06 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة خلال فترتي الظهيرة والمساء في الـ 24 ساعة المقبلة، على أجزاء من الهضاب الداخلية والسواحل والمناطق الداخلية المحاذية لها وسلسة المرتفعات الجبلية الغربية.

وذكر المركز في نشرته الجوية ليوم الاثنين، أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا على مناطق متفرقة من الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة.

وستشمل الأمطار أجزاء من سلسة المرتفعات الجبلية لمحافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة ، ذمار، المحويت وحجة.

وحسب المركز من المحتمل هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة أحياناً على السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها فيما ستكون متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية.

وأشار إلى استمرار هبوب الرياح الموسمية الجنوبية والجنوبية الغربية على أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية.

وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان ونصح بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار وكذا الاحتماء من العواصف الرعدية .

ونبه سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية نتيجة لهطول الأمطار وتشكل الشابورة المائية أو الضباب.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: إب : 55 ملم، المحويت : 46.6 ملم، حجة : 8.2 ، صرفيت: 7.3 ، السدة : 4.6 ، ريمة : 1.7 ملم.

كما هطلت أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من المناطق الجبلية والهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.