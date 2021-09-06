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انعقاد المؤتمر الاستشاري للسلامة المجتمعية على مستوى محافظة حضرموت

الإثنين 06 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص
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عقد بمدينة المكلا محافظة حضرموت، امس، المؤتمر الاستشاري للسلامة المجتمعية على مستوى محافظة حضرموت والذي نظمته مؤسسة الاستجابة للإغاثة والتنمية بالتنسيق مع مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP - Yeme) ورعاية من محافظ حضرموت اللواء الركن فرج البحسني.

وفي المؤتمر، أكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح الأحمدي، استعداد السلطة المحلية بالمحافظة الإسهام في إنجاح المؤتمر لما من شأنه تعزيز مفهوم السلامة المجتمعية والسلم الاجتماعي في محافظة حضرموت والتي تعد من المحافظات المحررة النموذجية نظير ما تتمتع به من استقرار امني.

والقيت في الجلسة الافتتاحية التي حضرها رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم، كلمة لممثل مؤسسة الاستجابة للإغاثة والتنمية المهندس عوض بن هامل، استعرض فيها المحاور الذي سيتم مناقشتها والمتمثلة بالاتصال والتواصل بين المجتمع والسلطات المحلية والأمن ومحور الإعلام ومحوري قضايا السلامة المجتمعية والشبكة المجتمعية غير الرسمية.

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