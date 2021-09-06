أول صورة للمدانيين في قضية قتل الأغبري قبل لحظات من تنفيذ حكم الإعدام

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نفذ صباح ،اليوم الاثنين، حكم الإعدام بحق أربعة مدانيين في قضية قتل عبدالله الأغبري، بساحة السجن المركزي بالعاصمة صنعاء.
وقال شقيق عبدالله الأغبري : تم تنفيذ الإعدام بحق المتهمين الأربعة بقضية قتل "عبدالله ".
والمدانون الأربعة الذين نفذ فيهم حكم الإعدام رمياً بالرصاص هم عبدالله السباعي، ووليد العامري، ومحمد الحميدي، ودليل الجربة.
وقال محامي الأغبري، وضاح قطيش، في حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وسط إجراءات أمنية مشددة وبحضور أولياء الدم وحضور وكيل نيابة شرق الأمانة تم قراءة الحكم قبل التنفيذ، وقام بعض التجار وفاعلي الخير وأولياء أمور المحكوم عليهم من أجل محاولة أخيرة للعفو عن دم الشهيد، فاختار أولياء الدم الاحتماء بإنصاف العدل.
*مرفق اعلى الخبر صورة للمدانين قبل لحظات من تنفيذ حكم الإعدام