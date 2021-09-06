الحكومة ”الشرعية“ تعلن البدء في توزيع حصص لقاح ”كورونا“ على جميع المحافظات

الإثنين 06 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن، الأحد، البدء في توزيع حصص المحافظات من لقاح فيروس كورونا المستجد في موجته الثالثة.

وقالت متحدثة لجنة الطوارئ التابعة لوزارة الصحة ‘شراق السباعي، إنه “سوف تبدأ من يوم غدٍ الإثنين البدء بتوزيع اللقاحات جونسون أند جونسو على جميع المحافظات”.

وأوضحت السباعي، أن “الفئات المستهدفة ستكون (المتبقي من العاملين الصحيين، كبار السن، النازحين، إصلاحية السجون، المدرسين، المعتمرين، وفئات أخرى)”.

وأشارت إلى أن “الآلية المعتمدة للتطعيم ستكون عبر التسجيل المسبق في المنصة الإلكترونية.”

والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية تسلمها الدفعة الأولى من لقاحات “جونسون” الأمريكية، والبالغ عددها 151 ألف جرعة، من إجمالي 504 آلاف جرعة، مقدمة من حلف “كوفاكس” العالمي.

وفي وقت سابق من الأحد سجلت الحكومة اليمنية 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا “كوفيد-19″ ونحو أربع وفيات.

ووصل إجمالي الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية، منذ إبريل 2020، حين بدأت الموجة الأولى من كورونا، إلى 8108 إصابة، منها 1523 حالة وفاة، و4982 حالة شفاء، ولا يشمل ذلك مناطق الحوثيين.