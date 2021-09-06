بطريقة غير متوقعة طالبان توجه دعوه عاجلة لهذه الدول بحضور هذا الحدث التاريخي في أفغانستان واتسآب تعلن عن إطلاق تقننية ثورية جديدة لمستخدميها تفاصيل استهداف أحد مباني المخابرات الأردنية طالبات تعلن السيطرة الكاملة على وادي بانجشير والأخر يأكد استمرار المعركة .. تفاصيل جبهات الكسارة في مأرب تحصد قيادات المليشيات ومصادر تكشف عن مصرع القيادي أبوهزاع المداني ملك البحرين يكشف تفاصيل العلاقة التركية مع المملكة والمستوى التي وصلت إليه حظر التجوال في غينيا واجتماع مصيري لقادة الإنقلاب الحوثيون يواصلون نزيفهم البشري بأطراف مأرب ويشيعون 21 عسكرياً وفداً عمانياً يصل شبوة والسلطات المحلية ترحب هروب 6 فلسطينيين من سجن إسرائيلي رغم الحراسة المشددة
وجهت حركة "طالبان" دعوة إلى كل من تركيا والصين وروسيا وإيران وباكستان وقطر لحضور مراسم الإعلان عن تشكيل الحكومة.
ونقلت قناة "الجزيرة" عن مصدر في الحركة قوله: "إن طالبان أكملت الإجراءات المطلوبة لإعلان الحكومة الجديدة"، مشيرا إلى أن "زعيم الحركة سيبقى في منصبه وسيشرف على مراقبة عمل الحكومة".
هذا وأعلن المتحدث باسم حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، بلال كريمي، يوم الجمعة، أن إعلان الحكومة سيكون في المستقبل القريب، معللاً التأخير في إعلانها إلى أسباب تقنية.
وقال كريمي: "حول التقارير التي رجحت أن إعلان الحكومة سيتم اليوم الجمعة، هذا الأمر غير صحيح، وحتى اليوم لم يتم تحديد يوم إعلان الحكومة الجديدة".
وأردف بقوله: "ولكني أستطيع أن أقول إن الحكومة الجديدة ستعلن في المستقبل القريب"، مشيراً إلى أن المشاورات حول تشكيل الحكومة قد انتهت بالفعل. كما أوضح المتحدث بأن "تأخير إعلان الحكومة يعود فقط لمسائل تقنية"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "الحكومة الآتية ستكون ممثلة من جميع الأفغانيين".
وحول عملية استئناف عمل المطار، قال كريمي: "نتوقع أن يستأنف في المستقبل القريب"، موضحاً بقوله: "حجم الأضرار في المطار كبيرة جداً، لقد قامت القوات الأجنبية في تخريب وتعطيل الكاميرات والمروحيات والطائرات والسلاح، وهناك خراب كبير، والآن يسعى المتخصصون من قطر وتركيا والإمارة الإسلامية إلى إعادة المطار إلى الخدمة، وهناك متخصصون من قطر وتركيا في الأمور التقنية واللوجستية، ولكن من غير المعلوم عددهم ولكنه كافي لإعادة المطار إلى الخدمة".
وكانت وسائل إعلام دولية قد نقلت، في وقت سابق، أن الملا بردار، رئيس المكتب السياسي للحركة والمشارك في تأسيسها، سيقود الحكومة الأفغانية، وأنه سيتم الإعلان عن الحكومة اليوم الجمعة