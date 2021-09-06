جبهات الكسارة في مأرب تحصد قيادات المليشيات ومصادر تكشف عن مصرع القيادي أبوهزاع المداني

الإثنين 06 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 568

قال العقيد يحيى الحاتمي، رئيس قطاع الإعلام العسكري في الجيش الوطني اليمني، إن ميليشيات الحوثي تستميت للوصول الى جثة القيادي أبو هزاع المداني، وإن عشرات العناصر الحوثية تقوم بعمليات لاسترجاع الجثة منذ ثلاثة أيام على التوالي، في جبهة الكسارة غرب مأرب.

وكان وزير الإعلام، معمر الإرياني دان، الأحد، "بأشد العبارات" ما وصفها بالأعمال الانتقامية من جانب جماعة الحوثي المسلحة بحق مدنيين في مديرية رحبة بمحافظة مأرب، ووصفها بأنها "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

واتهم الإرياني الحوثيين "بالقصف العشوائي للقرى والمنازل ومخيمات النزوح بالأسلحة الثقيلة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، بهدف الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا".

وقال عبر "تويتر": "الجرائم والانتهاكات المروعة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية بشكل يومي في مديرية رحبة وباقي مديريات محافظة مأرب ويذهب ضحيتها المدنيون الأبرياء والقاطنون في مخيمات النزوح.. جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

ودعا الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها والمبعوث الأميركي لإدانة "هذه الجرائم والانتهاكات، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف استهدافها المتعمد للمدنيين، وملاحقة المتورطين في تلك الجرائم من قيادات وعناصر الميليشيا وتقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية باعتبارهم مجرمي حرب".

وقال تقرير حكومي إن القصف العشوائي الذي تشنه ميليشيات الحوثي على مديرية رحبة أدى إلى تدمير 28 منزلاً وتهجير 261 أسرة قسراً من المديرية الواقعة جنوب غربي مأرب، شمال شرقي اليمن