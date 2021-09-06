وفداً عمانياً يصل شبوة والسلطات المحلية ترحب

الإثنين 06 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 436

أكد وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق، الاحد 5 سبتمبر/أيلول، حرص السلطة المحلية على توفير البيئة المناسبة للاستثمارات العربية، بمختلف اشكالها في المحافظة.

جاء ذلك خلال لقائه، وفداً عمانياً برئاسة رجل الاعمال العماني سالم بن راشد السيابي.. مرحباً باسم السلطة المحلية، بالمستثمرين من الاشقاء في سلطنة عمان.

واستعرض الوكيل لمروق، ما تتميز به محافظة شبوة من فرص استثمارية في مختلف المجالات. وفقا لوكالة سبأ.

وأشار لمروق إلى وضع مخططات حديثة للمنطقة الصناعية الأولى في مدينة عتق، وآخر لمنطقة صناعية مخصصة لصناعات البتروكيماوية والنفطية والغازية بالشريط الساحلي منها، وتقع على مقربة من موانئ تصدير الغاز والنفط.

ولفت الى المزايا والضمانات القانونية التي يمنحها قانون الاستثمار اليمني للمستثمرين في كافة القطاعات.

من جانبه، أوضح رجل الاعمال العماني السيابي، أن زيارته لمحافظة شبوة تهدف الى الاطلاع عن كثب على طبيعة التنمية الاستثمارية والاقتصادية الجارية بالمحافظة، واكتشاف فرص المشاركة والتطوير العقاري والتجاري فيها.

وأكد السيابي على أهمية تبادل الخبرات مع رجال الأعمال بالمحافظة والتفكير في الدخول بشركات تجارية معهم.