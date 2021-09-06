هروب 6 فلسطينيين من سجن إسرائيلي رغم الحراسة المشددة

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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، إن 6 فلسطينيين هربوا من سجن "جلبوع"، وأنه جار البحث عنهم.
وقالت القناة 13 العبرية إن الفلسطينيين الفارين استطاعوا الهروب عن طريق حفر نفق أرضي.
وأكدت القناة الإسرائيلية أن الفلسطينيين الـ 6 الهاربين هم من حركة فتح ومن بينهم، زكريا الزبيدي الذي كان قائد كتائب شهداء الأقصى في جنين.
ونشرت القناة العبرية صورة تدعي أنها للنفق الذي هرب منه الفلسطينيين الـ 6. كما نشرت صورة أخرى بها أسماؤهم مكتوبة بالعبرية.
صور لفتحة النفق التي تمكن من خلالها 6 أسرى فلسطينيين من الهروب من سجن جلبوع الاسرائيلي الذي يعتبر من أشد سجون الاحتلال حراسة وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن الفارين الـ 6 هم من الأسرى الفلسطينيين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في سجن جلبوع