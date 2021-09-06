الرئيس ”هادي“ يستدعي محافظ تعز الى الرياض (تفاصيل اللقاء)

الإثنين 06 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي حرص حكومته واهتمامها بتقديم كافة الدعم لكسر الحصار المفروض على مدينة تعز واستتباب الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة في كافة مديريات المحافظة التي يحاصرها الحوثيون منذ خمس سنوات.

وشدد الرئيس هادي -خلال استقباله محافظ تعز نبيل شمسان في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض الأحد- على ضرورة تكاتف أبناء المحافظة وتوحيد الصف والجهود ونبذ الخلافات التي يحاول أعداء الوطن تغذيتها لتبقى رهينة عن القيام بمهامها الوطنية المأمولة منها، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.

كما وجه هادي السلطة المحلية في تعز بمعالجة كافة الاختلالات في المرافق الحكومية وتجاوز الصعوبات التي تواجه أبناء المحافظة وتحسين كافة الخدمات العامة للمواطنين، بما في ذلك الصحة والتعليم.

وشدد على تكاتف القيادات الأمنية والعسكرية والأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل أبناء تعز في سبيل دعم الجيش الوطني وكسر الحصار المفروض على المدينة وتخليصها من شرور العصابة الحوثية الانقلابية.

من جانبه، قدم محافظ تعز تقريراً مفصلاً عن الأوضاع في المحافظة، مؤكداً تنفيذ السلطة المحلية لتوجيهات الرئيس الرامية إلى استباب الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين وتغليب مصلحة تعز والوطن عما عداها.