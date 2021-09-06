قتل رجل مرور وأصاب 3 آخرين..قيادي حوثي سكير يرتكب جريمة قتل بشعة وسط «صنعاء»

الإثنين 06 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - خاص

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اقدم قيادي حوثي سكير مساء امس الاحد بارتكاب جريمة قتل بشعة وسط العاصمة صنعاء.

وذكرت مصادر محلية لـ"مأرب برس" على ان القيادي الحوثي صدام فيصل عبدالله مقبل كزمة اقدم على قتل رجل المرور المساعد احمد عبدالله نشوان رمياً بالرصاص بشارع الستين الشمالي .

وأوضحت المصادر بأن القيادي الحوثي تسبب في حادث سير بسيارته نوع شاص تحمل لوحة "جيش" تابعة للمليشيات الحوثية مع سيارة اخرى نوع باص اجره بالقرب من ما يسمى جولة الولاعه الحوثية وهو ما دفع رجل المرور باعتراضه وايقافه بإعتباره عاكس خط ولكن القيادي الحوثي كزمه باشر رجل المرور على الفور باطلاق الرصاص الحي عليه مما ادى الى وفاته على الفور.

وافادت المصادر بأن القاتل الحوثي اقدم على توجيه سلاحه صوب كل من حاول الاقتراب لاسعاف رجل المرور الذي ضل ينزف بغزارة وهو مرميا في الشارع حتى ان لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقالت المصادر بأن القيادي الحوثي كزمه ارتكب جريمة القتل عقب قيامه بطعن شخص واصابة شخصين رمياً بالرصاص كانا على متن دراجة نارية جوار مركز تسوق هيبر طيبة وذلك بحجة اعاقة مرورة في نفس الشارع.

مصادر امنية في قسم شملان بالعاصمة صنعاء اوضحت لمأرب برس بأن عناصر الأمن الحوثية ألقت القبض على القيادي الحوثي عقب ارتكاب جريمته وهو في حالة ثمالة تحت تأثير الخمر.