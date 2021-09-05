الحوثيون يعلنون فصل 35 من قيادات الدولة (أسماء)

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اعلنت سلطات الانقلا الحوثية، الأحد 5 سبتمبر/أيلول، فصل 35 قياديا في الجهاز الإداري والتنفيذي للدولة بتهمة التعامل مع من سموه "العدوان".
وذكرت وكالة" سبأ" التابعة للجماعة أن قرار مجلس الوزراء في حكومة صنعاء (غير معترف بها دوليا) يأتي تنفيذا لتوجيهات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي ورئيس ما يسمي المجلس السياسي مهدي المشاط.
وتضمن القرار 35 اسما ممن تم فصلهم من الوظيفة العامة بتهمة التحاقهم بدول ما وصفته بالعدوان، وهم:
1- خالد محفوظ عبد الله بحاح
2- عبد الله محسن الأكوع
3- محمد عوض بن ربيعة
4- محمد عبد المجيد القباطي
5- علي حسن الأحمدي
6- محمد سعيد السعدي
7- حورية مشهور أحمد
8- نبيل عبده شمسان القدسي
9- معمر مطهر محمد الإرياني
10- يحيى محمد الشعيبي
11- واعد عبد الله باذيب
12- مرشد علي العرشاني
13- عزي هبة الله علي شريم
14- لطفي محمد سالم باشريف
15- محمد علي ياسر
16- عبد الحافظ ناجي السمه
17- راجح حسين فرحان بادي
18- علي محمد عبده الصراري
19- أنيس عوض حسن باحارثة
20- عبد الله عبده سعيد الحامدي
21- حمود خالد الصوفي
22- فضل يحيى ناجي القوسي
23- أحمد أحمد عبد الله الميسري
24- محمد منصور علي زمام
25- ذياب محسن علي بن معيلي
26- فؤاد حسين عبد القادر الحميري
27- عبد الله علي عبد الله الميسري
28- صالح حسن سميع
29- شيخان عبد الرحمن الدبعي
30 – نبيل عبد الله محمد حاتم
31- زكية محمد عياش الهلالي
32- محمد سعيد جازع فرحان
33- محمد عبد الحميد الفقيه
34- ناظم عبد الله سالم الحنكي
35- إسكندر محمد الأصبحي