اجتماع للحكومة ”الشرعية“ يؤكد على توحيد الجهود للعودة إلى عدن وهزيمة الحوثي

الأحد 05 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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تعهدت الحكومة اليمنية، الأحد 5 سبتمبر/أيلول، بتكريس كل الجهود والإمكانيات لهزيمة جماعة الحوثيين والقضاء على مشروعها الظلامي العنصري واستكمال استعادة الدولة.

وشددت الحكومة - في اجتماع افتراضي برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك ـ على توحيد ورسم أولوياتها وكل القوى السياسية والمجتمعية المنضوية في اطار الشرعية، والتحالف الداعم لها، باتجاه هزيمة هذه المليشيا الإرهابية الدموية واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.

وأشار المجلس إلى أنه لا بديل عن التماسك والتلاحم وتوحيد كافة الجهود في هذه المعركة المصيرية والوجودية لليمن، والمضي قدما في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه برعاية ودعم ومتابعة السعودية.

وأطلع رئيس الوزراء معين عبد الملك أعضاء المجلس على الجهود الجارية لعودة الحكومة بكامل قوامها لممارسة مهام عملها من الداخل، والتنسيق الجاري مع السعودية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه.