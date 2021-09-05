الحوثيون يعلنون فصل 35 من قيادات الدولة (أسماء) اجتماع للحكومة ”الشرعية“ يؤكد على توحيد الجهود للعودة إلى عدن وهزيمة الحوثي أشاد بانتصارات «مـأرب» ووجه بمواصلة المعركة..تفاصيل إجتماع استثنائي للرئيس «هادي»مع وزيري الدفاع والداخلية السعودي يقترب من الـ300.. الريال اليمني يسجل انهيارا جديدا رغم اجراءات الحكومة ودعم صندوق النقد (تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف في صنعاء وعدن) ألمانيا تؤكد وقوفها ودعمها لقرارات مجلس الأمن خصوصا قرار 2216 وكالة فارس الإيرانية تكشف عن أرقام اقتصادية فلكية بين الامارات وايران .. الداعم الحقيقي لطهران فوائد الزنجبيل السحرية السبع التي لا يعلمها الرجال ولا النساء وزير الداخلية السعودي يصل إلى قطر في مهمة خاصة ناشطة خليجية مشهورة تتعرض للضرب والتعنيف في مركز تسوق دولي انتزاع نحو 1500 لغم زرعها الحوثيون خلال أسبوع في اليمن
تعهدت الحكومة اليمنية، الأحد 5 سبتمبر/أيلول، بتكريس كل الجهود والإمكانيات لهزيمة جماعة الحوثيين والقضاء على مشروعها الظلامي العنصري واستكمال استعادة الدولة.
وشددت الحكومة - في اجتماع افتراضي برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك ـ على توحيد ورسم أولوياتها وكل القوى السياسية والمجتمعية المنضوية في اطار الشرعية، والتحالف الداعم لها، باتجاه هزيمة هذه المليشيا الإرهابية الدموية واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.
وأشار المجلس إلى أنه لا بديل عن التماسك والتلاحم وتوحيد كافة الجهود في هذه المعركة المصيرية والوجودية لليمن، والمضي قدما في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه برعاية ودعم ومتابعة السعودية.
وأطلع رئيس الوزراء معين عبد الملك أعضاء المجلس على الجهود الجارية لعودة الحكومة بكامل قوامها لممارسة مهام عملها من الداخل، والتنسيق الجاري مع السعودية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه.