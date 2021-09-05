أشاد بانتصارات «مـأرب» ووجه بمواصلة المعركة..تفاصيل إجتماع استثنائي للرئيس «هادي»مع وزيري الدفاع والداخلية

الأحد 05 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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التقى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي اليوم الأحد بحضور نائبه الفريق الركن، علي محسن صالح، وزيري الدفاع، الفريق الركن محمد المقدشي، والداخلية اللواء الركن، إبراهيم حيدان.

وخلال الاجتماع حث الرئيس على تشديد الضبط والربط العسكري وإيلاء حماة الوطن ورجال الأمن البواسل جل الرعاية والاهتمام.. مؤكداً دعم الدولة بمختلف مقدراتها وإمكاناتها لتحقيق أمن واستقرار البلد ودحر قوى التمرد والانقلاب، التي تحشد وباستمرار للنيل من النظام الجمهوري ووحدة الوطن وثوابته، من خلال محاولاتها العبثية في فرض التجربة الإيرانية التي لا يمكن القبول بها مطلقاً من قبل شعبنا اليمني.

واشاد الرئيس هادي بالانتصارات المتوالية على المليشيات الإيرانية، التي تحشد كل وسائل الموت والقتل والدمار تجاه الأبرياء والنازحين بمأرب، سيكون على الدوام مصيرها الهزيمة والفشل وستظل تضحيات وصمود الأبطال محل تقدير واعتزاز كافة أبناء الشعب اليمني التائق للدولة المدنية الاتحادية الحديثة المبنية على العدالة والمساواة والحكم الرشيد وفقاً لوكالة سبأ الرسمية.

وشدد الرئيس، على أهمية مواصلة تلك البطولات وتخليص الوطن من شرور العصابة الانقلابية الساعية لعودة اليمن الى العهود الظلامية.. مثمناً مواقف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية شركائنا في الهوية والمصير المشترك من خلال تقديم الدعم لأبطال الجيش الوطني.