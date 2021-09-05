الحوثيون يعلنون فصل 35 من قيادات الدولة (أسماء) اجتماع للحكومة ”الشرعية“ يؤكد على توحيد الجهود للعودة إلى عدن وهزيمة الحوثي أشاد بانتصارات «مـأرب» ووجه بمواصلة المعركة..تفاصيل إجتماع استثنائي للرئيس «هادي»مع وزيري الدفاع والداخلية السعودي يقترب من الـ300.. الريال اليمني يسجل انهيارا جديدا رغم اجراءات الحكومة ودعم صندوق النقد (تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف في صنعاء وعدن) ألمانيا تؤكد وقوفها ودعمها لقرارات مجلس الأمن خصوصا قرار 2216 وكالة فارس الإيرانية تكشف عن أرقام اقتصادية فلكية بين الامارات وايران .. الداعم الحقيقي لطهران فوائد الزنجبيل السحرية السبع التي لا يعلمها الرجال ولا النساء وزير الداخلية السعودي يصل إلى قطر في مهمة خاصة ناشطة خليجية مشهورة تتعرض للضرب والتعنيف في مركز تسوق دولي انتزاع نحو 1500 لغم زرعها الحوثيون خلال أسبوع في اليمن
التقى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي اليوم الأحد بحضور نائبه الفريق الركن، علي محسن صالح، وزيري الدفاع، الفريق الركن محمد المقدشي، والداخلية اللواء الركن، إبراهيم حيدان.
وخلال الاجتماع حث الرئيس على تشديد الضبط والربط العسكري وإيلاء حماة الوطن ورجال الأمن البواسل جل الرعاية والاهتمام.. مؤكداً دعم الدولة بمختلف مقدراتها وإمكاناتها لتحقيق أمن واستقرار البلد ودحر قوى التمرد والانقلاب، التي تحشد وباستمرار للنيل من النظام الجمهوري ووحدة الوطن وثوابته، من خلال محاولاتها العبثية في فرض التجربة الإيرانية التي لا يمكن القبول بها مطلقاً من قبل شعبنا اليمني.
واشاد الرئيس هادي بالانتصارات المتوالية على المليشيات الإيرانية، التي تحشد كل وسائل الموت والقتل والدمار تجاه الأبرياء والنازحين بمأرب، سيكون على الدوام مصيرها الهزيمة والفشل وستظل تضحيات وصمود الأبطال محل تقدير واعتزاز كافة أبناء الشعب اليمني التائق للدولة المدنية الاتحادية الحديثة المبنية على العدالة والمساواة والحكم الرشيد وفقاً لوكالة سبأ الرسمية.
وشدد الرئيس، على أهمية مواصلة تلك البطولات وتخليص الوطن من شرور العصابة الانقلابية الساعية لعودة اليمن الى العهود الظلامية.. مثمناً مواقف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية شركائنا في الهوية والمصير المشترك من خلال تقديم الدعم لأبطال الجيش الوطني.