السعودي يقترب من الـ300.. الريال اليمني يسجل انهيارا جديدا رغم اجراءات الحكومة ودعم صندوق النقد (تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف في صنعاء وعدن)

الأحد 05 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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سجل الريال اليمني، 5 سبتمبر/أيلول، تراجعا جديدا أمام سلة العملات الاجنبية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية رغم الإجراءات الحكومية المعلنة مؤخراً وحصول اليمن على 665 مليون دولار من صندوق النقد الدولي.

وبحسب مصادر مصرفية، فقد سجل الدولار تدولات اليوم 1050 ريالا للبيع و 1045 ريالا للشراء، فيما سجل الريال السعودي 278 ريالا للشراء و 281 ريالا للبيع.

وفي مناطق سيطرة الحوثيين حافظ الريال على استقراره في سوق الصرافة عند 601 ريالا يمنيا لبيع كل دولار، و599 ريالا للشراء فيما ظل الريال السعودي مستقرا عند 158 ريالا للبيع والشراء مع فارق بسيط.

ويأتي الانهيار الجديد للريال بعد أن سجل تحسناً ملحوظاً نهاية الاسبوع الماضي، مع إعلان صندوق النقد الدولي حصول اليمن على 665 مليون دولار من حقوق السحب الخاص، لكن سرعان ما تراجع مجدداً في ظل عملية تباطؤ حكومية في اتخاذ إجراءات سريعة للاستفادة من المبلغ لتحقيق استقرار العملة الوطنية.

وسبق أن أعلن البنك المركزي اليمني الشهر الماضي عن إجراءات مالية لمعالجة التشوهات في صرف العملة الوطنية في مناطق سيطرة الجماعة وسيطرة الحكومة وإنهاء فارق سعر الصرف المنعكسة بدورها على فارق سعر التحويل التي وصلت يوم السبت إلى نحو 75 ألفاً لكل مائة ألف ريال.