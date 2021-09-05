ألمانيا تؤكد وقوفها ودعمها لقرارات مجلس الأمن خصوصا قرار 2216

الأحد 05 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أكدت الحكومة الألمانية، الاحد 5 سبتمبر/أيلول، وقوفها إلى جانب تنفيذ قرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم 2216 وكل القرارات المتعلقة باليمن.

وقال نائب السفير الالماني لليمن ميشانيل فستلاند -خلال لقائه وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان في الرياض الأحد- إن برلين تراقب الوضع عن كثب وتقدم ما تستطيع تقديمه لدعم الشعب اليمني عبر القنوات الرسمية للحكومة اليمنية، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.

بدوره، شدد وزير الداخلية على ضرورة وضع حد لاستمرار الحوثيين في تجنيد الأطفال واستخدام الناس دروع بشرية، وقصف المناطق الآهلة بالسكان ومخيمات النازحين في مأرب والضالع وتعز.

وطالب " حيدان" المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية اتجاه هذه الانتهاكات الجسيمة.