السعودي يقترب من الـ300.. الريال اليمني يسجل انهيارا جديدا رغم اجراءات الحكومة ودعم صندوق النقد (تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف في صنعاء وعدن) ألمانيا تؤكد وقوفها ودعمها لقرارات مجلس الأمن خصوصا قرار 2216 وكالة فارس الإيرانية تكشف عن أرقام اقتصادية فلكية بين الامارات وايران .. الداعم الحقيقي لطهران فوائد الزنجبيل السحرية السبع التي لا يعلمها الرجال ولا النساء وزير الداخلية السعودي يصل إلى قطر في مهمة خاصة ناشطة خليجية مشهورة تتعرض للضرب والتعنيف في مركز تسوق دولي انتزاع نحو 1500 لغم زرعها الحوثيون خلال أسبوع في اليمن واشنطن تؤكد دعمها للرياض في الدفاع عن شعبها وأراضيها الصحة العالمية تحذر المدخنين بشأن كورونا مديرية رحبة بمأرب تتعرض لقصف حوثي همجي خلف ضحايا وخسائر وعشرات الأسر النازحة.. بيان
أكدت الحكومة الألمانية، الاحد 5 سبتمبر/أيلول، وقوفها إلى جانب تنفيذ قرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم 2216 وكل القرارات المتعلقة باليمن.
وقال نائب السفير الالماني لليمن ميشانيل فستلاند -خلال لقائه وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان في الرياض الأحد- إن برلين تراقب الوضع عن كثب وتقدم ما تستطيع تقديمه لدعم الشعب اليمني عبر القنوات الرسمية للحكومة اليمنية، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.
بدوره، شدد وزير الداخلية على ضرورة وضع حد لاستمرار الحوثيين في تجنيد الأطفال واستخدام الناس دروع بشرية، وقصف المناطق الآهلة بالسكان ومخيمات النازحين في مأرب والضالع وتعز.
وطالب " حيدان" المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية اتجاه هذه الانتهاكات الجسيمة.