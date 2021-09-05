وكالة فارس الإيرانية تكشف عن أرقام اقتصادية فلكية بين الامارات وايران .. الداعم الحقيقي لطهران

الأحد 05 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أعلن المتحدث باسم مصلحة الجمارك في الجمهورية الاسلامية الايرانية ان حجم التبادل التجاري بين ايران والامارات بلغ أكثر 7.3 مليار دولار في الاشهر الخمسة الماضية، بزيادة نسبتها 24 بالمائة بالوزن و54 بالمائة بالقيمة مقارنة بالفترة المشابهة من العام الماضي حسب ما أورته وكالة فارس الايرانية.

وقال روح الله لطيفي: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وضعت ضمن اولوياتها السياسية والامنية والاقتصادية؛ الاهتمام والتعاون مع دول الجوار، لذلك شهدنا خلال السنوات الاخيرة ازدهار التجارة مع دول الجوار، بحيث شكلت الدول الاربع؛ العراق والامارات وتركيا وافغانستان ضمن الوجهات الخمس الاولى لصادرات ايران في السنوات الاخيرة، فيما احتلت الامارات وتركيا الصدارة في هذه المكانة.

وبشأن صادرات السلع الايرانية الى الامارات، قال لطيفي: ان دولة الامارات استوردت من ايران خلال الشهور الخمسة الماضية من العام الحالي، ما يبلغ 5 ملايين و7 آلاف طن؛ بقيمة مليار واحد و912 ملايين دولار، ما يشكل 11 بالمائة من وزن وقيمة عامة الصادرات الايرانية التي بلغت 45 مليون و474 ألف طن بقيمة 17 مليار و661 مليون دولار خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الايراني الحالي (بدأ في 21 آذار/مارس 2021).

وأوضح، انه خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الايراني الماضي، بلغت صادرات ايران الى الامارات 5 ملايين و912 ألف طن بقيمة مليار واحد و553 مليون دولار، حيث تشير صادرات هذا العام لنفس الفترة الى زيادة بالقيمة بنسبة 23 بالمائة وانخفاض بالوزن بنسبة 15 بالمائة.

وبشأن استيراد ايران من الامارات، صرح المتحدث باسم مصلحة الجمارك الايرانية، انه خلال هذه الفترة استوردت ايران 4 ملايين و436 ألف طن من السلع من الامارات بقيمة 5 مليارات و391 مليون دولار، بزيادة نسبتها 157 بالمائة بالوزن و68 بالمائة بالقيمة مقارنة بالفترة المشابهة من العام الماضي.