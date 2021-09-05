ألمانيا تؤكد وقوفها ودعمها لقرارات مجلس الأمن خصوصا قرار 2216 وكالة فارس الإيرانية تكشف عن أرقام اقتصادية فلكية بين الامارات وايران .. الداعم الحقيقي لطهران فوائد الزنجبيل السحرية السبع التي لا يعلمها الرجال ولا النساء وزير الداخلية السعودي يصل إلى قطر في مهمة خاصة ناشطة خليجية مشهورة تتعرض للضرب والتعنيف في مركز تسوق دولي انتزاع نحو 1500 لغم زرعها الحوثيون خلال أسبوع في اليمن واشنطن تؤكد دعمها للرياض في الدفاع عن شعبها وأراضيها الصحة العالمية تحذر المدخنين بشأن كورونا مديرية رحبة بمأرب تتعرض لقصف حوثي همجي خلف ضحايا وخسائر وعشرات الأسر النازحة.. بيان محكمة حوثية تبدأ محاكمة 30 عسكريا أحدهم برتبة لواء (الأسماء)
وصل وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود آل سعود، إلى قطر، في زيارة رسمية للبلاد.
وذكرت وكالة "قنا" القطرية الرسمية، في بيان مقتضب، أن رئيس الوزراء القطري، وزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، كان في استقبال بن سعود والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى مطار الدوحة الدولي، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
ووصل وزير الداخلية السعودي إلى قطر قادما من العراق حيث بحث مع رئيس وزرائه، مصطفى الكاظمي، التعاون الأمني بين البلدين في مكافحة الإرهاب، وفق بيان صدر عن مكتب الأخير.
وتشهد العلاقات بين الدوحة والرياض تحسنا ملموسا بعد أن تبنت دول مجلس التعاون الخليجي ومصر في القمة التي استضافتها مدينة العلا السعودية يوم 5 يناير بيانا أكد "وحدة الصف الخليجي" ووضع مبادئ أساسية لحل المشاكل العالقة، ما أنهى الأزمة الخليجية المستمرة منذ 5 يوليو 2017.
وفي غضون ذلك توصلت السعودية وقطر إلى اتفاق على استئناف الرحلات المباشرة وإعادة فتح الحدود البحرية والبرية.
كما أصبحت السعودية الأولى من دول مقاطعة قطر التي أعادت سفيرها إلى الدوحة بعد إنهاء الأزمة الخليجية.