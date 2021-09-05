ناشطة خليجية مشهورة تتعرض للضرب والتعنيف في مركز تسوق دولي

الأحد 05 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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تعرضت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، عهود العنزي، امس السبت، للضرب في مركز تسوق بالعاصمة البريطانية لندن، قبل حضور الشرطة وسفارة بلادها في الحادثة.

وأظهر الفيديو المتداول بنطاق واسع، العنزي برفقة شقيقتيها سارة وشيخة، يتجولن في مركز التسوق، عند الاقتراب منهن شابة وبدأت بالسب والشتم على العنزي التي سارعت لتصوير من تشتمها.

وتتحدث المهاجمة اللغة العربية، ورددت كلمات خادشة للحياء تجاه العنزي التي بدورها صرخت في وجهها طالبة منها أن تتوقف عن الشتم والسب بينما تجمع عدد من الرجال، بينهم حراس أمن في المركز، لمنع حصول اشتباك بالأيدي.

وظهرت العنزي على حسابها في تطبيق سناب شات، لتروي تفاصيل ما حدث معها. بعد أن تم تداول الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع، وسط غموض حول الحادثة ودوافعها.

وقالت العنزي إنها تفاجأت بالمهاجمة التي صرخت في وجهها وشتمتها، لكنها استطاعت تصويرها. بينما نجحت شقيقتها سارة في تصوير الشخص المرافق لتلك السيدة، ما سيسهل وصول الشرطة لهما.