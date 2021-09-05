انتزاع نحو 1500 لغم زرعها الحوثيون خلال أسبوع في اليمن

الأحد 05 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلن مشروع "مسام"، الاحد 5 سبتمبر/يلول، انتزاع 1,495 لغماً زرعها الحوثيون خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري.

وقال المشروع في بيان له إن الألغام التي انتزعها بينها 14 لغماً مضاداً للأفراد، و834 لغماً مضاداً للدبابات، و646 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

ويرتفع إجمالي عدد الألغام التي تم إنتزاعها حوالي 272 ألفاً و770 لغماً.