انتزاع نحو 1500 لغم زرعها الحوثيون خلال أسبوع في اليمن

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أعلن مشروع "مسام"، الاحد 5 سبتمبر/يلول، انتزاع 1,495 لغماً زرعها الحوثيون خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري.
وقال المشروع في بيان له إن الألغام التي انتزعها بينها 14 لغماً مضاداً للأفراد، و834 لغماً مضاداً للدبابات، و646 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.
ويرتفع إجمالي عدد الألغام التي تم إنتزاعها حوالي 272 ألفاً و770 لغماً.