واشنطن تؤكد دعمها للرياض في الدفاع عن شعبها وأراضيها

الأحد 05 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أدانت الولايات المتحدة الامريكية، الاحد 5 سبتمبر/أيلول، بشدة استهداف الحوثيين بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة على مناطق متفرقة من الأراضي السعودية.

وقالت السفارة الأمريكية لدى السعودية- في بيان لها- إنها ملتزمة بشراكتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع السعودية، ومساعدة الرياض في الدفاع عن شعبها وأراضيها.

‏وأضافت إنه يجب على الحوثيين الوقف الفوري للهجمات العبثية والبدء في العمل من اجل التوصل لحل سلمي للصراع في اليمن.

وأشارت إلى إن مهاجمة المدنيين امر غير قانوني وغير مقبول على الاطلاق، مؤكدا على أن هذه الهجمات لا تخدم أي أهداف عسكرية مشروعة بل تطيل أمد الصراع في اليمن.

وكانت وزارة الدفاع السعودية، أعلنت إصابة طفلين وتضرر 14منزلاً سكنياً بأضرار خفيفة، نتيجة اعتراض وتدمير دفاعاتها الجوية ثلاثة صواريخ بالستية وثلاث طائرات مفخخة اطلقهما الحوثيون على الأراضي السعودية.

وصعدت جماعة الحوثي المدعومة من إيران مؤخراً من هجماتها بالطائرات المسيرة على الأراضي السعودية، في ردا على مايبدو للغارات الطيران الحربي الذي تفشل تقدمهم نحو مدينة مأرب.