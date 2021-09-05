محكمة حوثية تبدأ محاكمة 30 عسكريا أحدهم برتبة لواء (الأسماء)

الأحد 05 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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بدأت محكمة حوثية في صنعاء، اليوم الأحد، محاكمة ثلاثين عسكريا أحدهم برتبة لواء، بتهمة الخيانة، حد تعبير المحكمة.

وفي التفاصيل عقدت ما تسمى المحكمة العسكرية المركزية بصنعاء جلستها العلنية الأولى لـمحاكمة ثلاثين عسكريا ممن وصفتهم بـ «الخونة المتهمين في القضية الجزائية رقم 24 لعام 1442ه‍ بوقائع الانضمام وتسهيل دخول العدو إلى إقليم الجمهورية اليمنية وانتحال الصفات ووقائع أخرى».

وأقرت المحكمة خلال الجلسة النشر عن المتهمين وفقا لنص المادة 28 إجراءات جزائية عسكرية.

وضمت قائمة المتهمين كل من :-

1- لواء -أحمد صالح يحيى أبو حاتم

2- عميد ركن - حيدر أحمد حسن محفل

3- عميد ركن - خالد حسين علي اليميني

4- عميد ركن - محمد علي أحمد العمري

5- عميد ركن - محسن محمد مبارك الحرملي

6- عميد ركن - محمد أحمد صالح الحاضري

7- عميد ركن - موفق محمد عبدالله منصر

8- عميد - أحمد حميد محسن مرح

9- عميد - جمال غالب أحمد الشميري

10- عميد - خالد عبدالله علي النسي

11- عميد - صادق عبدالله المخلافي

12- عميد- صالح أحمد لقصم الحارثي

13- عميد -محمد هادي ضبعة العملسي

14- عميد - ياسر حسن علي العابد

15- عميد - يحيي علي سعيد حنشل

16- عميد - طه شمسان أحمد المعمري

17- عميد - محسن محمد حسين الداعري

18- عميد - محمد سالم عبدالله الخولاني

19- عميد - محمد صالح عبدالرب الغنيمي

20- عميد- صالح يحيي ناصر القطيبي

21- عميد - عبدالله عبدالرحيم غيلان

22- عميد - علي سالم بن عوض الحارثي

23- عميد - محمد حربان مانع الوادعي

24- عميد - محمد عبدالله محمد وهان

25- عقيد - محمد عزي الدروبي

26- عقيد - نبيل محمود مفتاح إسكندر

27- عقيد - حسن فتيني فضل

28- عقيد - محمد سلمان مجاهد

29- عقيد - مجاهد قائد حزام الغليسي

30- عقيد - مساعد عزام الحارثي.