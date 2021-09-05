عاجل: ”هانز جروندبرج“ يتعهد فور تسلمه مهمته رسمياً بتحقيق سلام دائم وعادل في اليمن

الأحد 05 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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تعهد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانز جروندبرج، اليوم الأحد 5 سبتمبر/أيلول، ببذل مابوسعه لتحقيق سلام دائم وعادل في اليمن، مشيراً إلى تعقيدات الحالة اليمنية والتحديات التي تقف في طريق إحلال السلام.



جاء ذلك في رسالة بعثها عبر تسجيل مرئي لليمنيين بعد تسلم مهمته رسمياً اليوم، كمبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة في اليمن.



وقال هانز في الرسالة التي نشرها مكتبه في عمّان على موقعه الإلكتروني: "أتولى اليوم واجباتي كمبعوث خاص للأمم المتحدة إلى اليمن، يشرفني وبتواضع تولي هذه المهمة الهامة".



وأضاف: "كما يعلم الكثير منكم، على مدار العقد الماضي، أصبحت أحب بلدكم الجميل وأحترمه، وبالتالي، كانت هذه السنوات السبع الماضية صعبة المتابعة بشكل خاص".



وتابع جروندبرج: "إنني أقبل هذه المسؤولية مع الفهم الكامل لحجم المهمة وتعقيد الحالة والتحديات التي تنتظرنا، ورغم ذلك أؤكد لكم أنني سأفعل كل ما في وسعي للمساهمة في تحقيق سلام دائم وعادل في اليمن".



واستطرد: "سأكون أنا ومكتبي متواجدًا دائمًا للاستماع إلى أولوياتكم والاسترشاد بتطلعاتكم، سنعمل بلا هوادة في السعي لتحقيق السلام، كما سنذكر جميع المعنيين بمسؤوليتهم المشتركة عن مستقبل اليمن".



وأعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، عن تطلعه إلى تفاعلات مباشرة وشاملة - وقبل كل شيء - جادة مع المحاورين اليمنيين والإقليميين والدوليين، للعمل على "مساعدة اليمن على تغيير مساره نحو حل سلمي لهذا الصراع".



وفي السادس من أغسطس الفائت، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الدبلوماسي السويدي هانس غروندبرغ مبعوثا خاصا له إلى اليمن، خلفا لمارتن غريفيث.



ومن المنتظر أن يُدلي جروندبرج أول إحاطة لمجلس الأمن في العاشر من سبتمبر الجاري، ستتضمن رؤيته ومستجدات الوضع.