عاجل: ”هانز جروندبرج“ يتعهد فور تسلمه مهمته رسمياً بتحقيق سلام دائم وعادل في اليمن أطباء يكشفون أمراضاً معدية وخطيرة تتسبب بها الهواتف الذكية مجلس التعاون الخليجي يتوعد ”الحوثي“ رابطة أمهات المختطفين تكشف عن مقتل 61مدنياً من المخفيين قسراً بمعتقلات الحوثي عاجل: الحوثيون يعلنون استهداف منشآت أرامكو بـ6 صواريخ باليستية و10 طائرات مسيرة الحكومة ”الشرعية“ تدعو المجتمع الدولي لمحاسبة مليشيا الحوثي وتطالب بـ”موقف دولي حاسم لوقف التصعيد الخطير الذي تمارسه“ كفيفة يمنية تتحدى العتمة وتفوز بجائزة عربية للخطابة والإلقاء الشعري عجزت عن تحقيق اختراق ميداني فذهبت للاستيلاء على مزارع الحديدة.. مليشيا الحوثي تستولي على مزرعة وكيل محافظة مأرب في باجل وتطرد عمالها وتشرد أسرهم البرلمان العربي: استهداف الحوثيين للمنطقة الشرقية لسعودية جريمة حرب تستوجب المحاسبة جبهات مأرب تحصد قيادات المليشيات وأنباء عن مصرع 139حوثياً بينهم 70 قيادياً في أسبوعين
تعهد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانز جروندبرج، اليوم الأحد 5 سبتمبر/أيلول، ببذل مابوسعه لتحقيق سلام دائم وعادل في اليمن، مشيراً إلى تعقيدات الحالة اليمنية والتحديات التي تقف في طريق إحلال السلام.
جاء ذلك في رسالة بعثها عبر تسجيل مرئي لليمنيين بعد تسلم مهمته رسمياً اليوم، كمبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة في اليمن.
وقال هانز في الرسالة التي نشرها مكتبه في عمّان على موقعه الإلكتروني: "أتولى اليوم واجباتي كمبعوث خاص للأمم المتحدة إلى اليمن، يشرفني وبتواضع تولي هذه المهمة الهامة".
وأضاف: "كما يعلم الكثير منكم، على مدار العقد الماضي، أصبحت أحب بلدكم الجميل وأحترمه، وبالتالي، كانت هذه السنوات السبع الماضية صعبة المتابعة بشكل خاص".
وتابع جروندبرج: "إنني أقبل هذه المسؤولية مع الفهم الكامل لحجم المهمة وتعقيد الحالة والتحديات التي تنتظرنا، ورغم ذلك أؤكد لكم أنني سأفعل كل ما في وسعي للمساهمة في تحقيق سلام دائم وعادل في اليمن".
واستطرد: "سأكون أنا ومكتبي متواجدًا دائمًا للاستماع إلى أولوياتكم والاسترشاد بتطلعاتكم، سنعمل بلا هوادة في السعي لتحقيق السلام، كما سنذكر جميع المعنيين بمسؤوليتهم المشتركة عن مستقبل اليمن".
وأعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، عن تطلعه إلى تفاعلات مباشرة وشاملة - وقبل كل شيء - جادة مع المحاورين اليمنيين والإقليميين والدوليين، للعمل على "مساعدة اليمن على تغيير مساره نحو حل سلمي لهذا الصراع".
وفي السادس من أغسطس الفائت، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الدبلوماسي السويدي هانس غروندبرغ مبعوثا خاصا له إلى اليمن، خلفا لمارتن غريفيث.
ومن المنتظر أن يُدلي جروندبرج أول إحاطة لمجلس الأمن في العاشر من سبتمبر الجاري، ستتضمن رؤيته ومستجدات الوضع.