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أطباء يكشفون أمراضاً معدية وخطيرة تتسبب بها الهواتف الذكية

الأحد 05 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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 تحدثت طبيبة الأمراض المعدية الروسية، ناتاليا أوتشينسكايا، أن عددا كبيرا من الميكروبات الخطرة قد تعيش على سطح الهواتف الذكية.

ونقلت أوتشينسكايا عن نتائج البحث العلمي التي أجرته جامعة سوراي البريطانية وأظهرت أن الهواتف الذكية تعد أرضا خصبة حقيقية للبكتيريا الخطرة.

وقالت: "اختبر العلماء أثناء بحثهم 30 هاتفا ذكيا للأشخاص العاديين. واتضح أنه في بعض الحالات قد يكون عدد البكتيريا الموجودة على جسم الهاتف الذكي أكثر بمقدار 18 مرة من حافة المرحاض".

وأشارت إلى أن البكتيريا يمكن أن تسبب عددا من الأمراض الخطيرة، مثلا التهابات الجلد والأمعاء والالتهاب الرئوي والتهاب السحايا.

ولهذا السبب أنصحت الطبيبة بتنظيف سطح الهاتف الذكي.

وأضافت أن المناديل المضادة للبكتيريا ومنتجات اليد المضادة للميكروبات والكحول أو المطهرات الخاصة للأجهزة مناسبة لهذه الأغراض، مشيرة إلى ضرورة فصل الهاتف عن مصدر التيار الكهربائي قبل مسحه. كما شددت على أهمية عدم السماح لمواد التنظيف بالدخول إلى داخل علبة الهاتف

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