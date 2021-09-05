عاجل: الحوثيون يعلنون استهداف منشآت أرامكو بـ6 صواريخ باليستية و10 طائرات مسيرة

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أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، اليوم الاحد 5 سبتمبر/أيلول، استهداف منشئات أرامكو السعودية في اربع مناطق مختلفة بعشرة طائرات مسيرة وستة صواريخ باليستية.
وقال المتحدث العسكري للحوثيين ان قواتهم الصاروخية استهدفت منشآت لأرامكو في جدة وجازان ونجران بـ5 صواريخ باليستية وطائرتين مسيرتين.
كما ذكر انهم استهدفوا منشآت لشركة أرامكو ايضا برأس التنورة في الدمام بـ8 طائرت مسيرات وصاروخ باليستي.
وكانت وزارة الدفاع السعودية، أعلنت فجر الأحد، اعتراض وتدمير ثلاث طائرات حوثية مسيرة وثلاثة صواريخ باليستية أطلقت صوب المملكة، مساء السبت.
وأوضحت في بيان صادر عن المتحدث العسكري للوزارة تركي المالكي أن" طفلين أصيبا وتضرر 14 منزلا أثناء اعتراض وتدمير صاروخ باليستي حوثي في الدمام.
واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن إحباط هذه الهجمات، والتي خلفت بعضها ضحايا مدنيين.