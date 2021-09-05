البرلمان العربي: استهداف الحوثيين للمنطقة الشرقية لسعودية جريمة حرب تستوجب المحاسبة

الأحد 05 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ عكاظ

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أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي إطلاق مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، طائرات مفخخة بدون طيار بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية بالمنطقة الشرقية ونجران وجازان بالمملكة العربية السعودية، والتي تم اعتراضها وتدميرها بنجاح من قبل قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

وحذر رئيس البرلمان العربي من استمرار الأعمال الإرهابية الجبانة لمليشيا الحوثي والتي تعكس إصرارها على مواصلة اعتداءاتها الآثمة على المملكة العربية السعودية والتي تعد جرائم حرب، ورفض الدعوات الرامية إلى إنهاء الحرب في اليمن والتوصل إلى حل سلمي ينهي معاناة الشعب اليمني، داعياً المجتمع الدولي لتحرك عاجل وحاسم ضد ما ترتكبه مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، من جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تضامنه ووقوفه التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها