السعودية تكشف أضرار الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة للمليشيات الحوثية على المملكة

الأحد 05 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ الشرق الأوسط

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أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت ثلاثة صواريخ بالستية وثلاث طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من ايران باتجاه المنطقة الشرقية وجازان ونجران، مشيراً إلى إصابة طفلين وتضرر 14 منزلاً سكنياً.

وأوضح العميد المالكي، أن «الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت عند الساعة (21:32) من مساء أمس السبت صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باستخدام الأعيان المدنية باتجاه المنطقة الشرقية بالمملكة».

وأضاف المالكي: «عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على حي ضاحية الدمام ونتج عن ذلك إصابة طفل وطفلة (سعوديان) وتضرر 14 منزلاً سكنياً بأضرار خفيفة»، مشيراً إلى أن «هذا السلوك الهمجي واللامسؤول من قبل المليشيا بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية يتنافى مع القيم السماوية والمبادىء الانسانية، كمايعبر عن واقع سير العمليات العسكرية على الأرض وتدهور موقف المليشيا بالجبهات وفقدانه لقيادات ميدانية مهمة».

وأكد العميد المالكي، أن وزارة الدفاع السعودية ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها ومقدراتها ووقف مثل هذه الاعتداءات العدائية والعابرة للحدود لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وذلك بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية