جبهات مأرب تحصد قيادات المليشيات والجيش الوطني يعلن عن مصرع 139حوثياً بينهم 70 قيادياً في أسبوعين صحيفة لندنية: تصعيد الحوثيين رسائل سلبية تعقّد مهمة غروندبرغ السعودية تكشف أضرار الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة للمليشيات الحوثية على المملكة إصابة 3 مدنيين بينهم طفل بانفجار لغم حوثي في الضالع السعودية تقفز للمرتبة الثانية بين دول العشرين في التنافسية الرقمية احتدام القتال بين طالبان والمعارضة للسيطرة على وادي بنجشير والحركة تعلن تقدمها التحالف يعلن عن إجراءات صارمة لحماية المدنيين بعد الهجمات الحوثية ”غروندبرغ“ يتسلم اليوم الأحد مهمته في اليمن بعد شهر من تعيينه اصيب طفلين وتضررت عدة منازل.. الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ بالستية حوثية و 3 طائرات مسيّرة ”الاصلاح“ يدعو الحكومة لتخفيف عبء الحياة المعيشية عن المواطنين
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت ثلاثة صواريخ بالستية وثلاث طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من ايران باتجاه المنطقة الشرقية وجازان ونجران، مشيراً إلى إصابة طفلين وتضرر 14 منزلاً سكنياً.
وأوضح العميد المالكي، أن «الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت عند الساعة (21:32) من مساء أمس السبت صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باستخدام الأعيان المدنية باتجاه المنطقة الشرقية بالمملكة».
وأضاف المالكي: «عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على حي ضاحية الدمام ونتج عن ذلك إصابة طفل وطفلة (سعوديان) وتضرر 14 منزلاً سكنياً بأضرار خفيفة»، مشيراً إلى أن «هذا السلوك الهمجي واللامسؤول من قبل المليشيا بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية يتنافى مع القيم السماوية والمبادىء الانسانية، كمايعبر عن واقع سير العمليات العسكرية على الأرض وتدهور موقف المليشيا بالجبهات وفقدانه لقيادات ميدانية مهمة».
وأكد العميد المالكي، أن وزارة الدفاع السعودية ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها ومقدراتها ووقف مثل هذه الاعتداءات العدائية والعابرة للحدود لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وذلك بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية