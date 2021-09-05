إصابة 3 مدنيين بينهم طفل بانفجار لغم حوثي في الضالع

الأحد 05 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلن المرصد اليمني للألغام، في وقت متأخر من مساء السبت 4 سبتمبر/أيلول، إصابة ثلاثة مدنيين أحدهم طفل جراء انفجار لغم حوثي بمحافظة الضالع، جنوبي اليمن.



وقال المرصد في بيان له: " أصيب (نبيل محمد الرفاعي، أحمد محمد وطفله عبدالرحمن البالغ من العمر خمسة أعوام) نتيجة انفجار لغم للحوثيين بسيارة مدنية في "وادي حجر" بمحافظة الضالع".



والخميس، أصيبت امرأة (في نهاية العقد الثاني من عمرها) بجروح نتيجة انفجار لغم في إحدى مزارع قرية "الحول" بمديرية نهم شرق صنعاء.



وتسببت الألغام الحوثية بمقتل وإصابة أكثر من 100 شخصاً في عدة محافظات يمنية منذ مطلع العام الجاري وفق إحصاءات المرصد اليمني للألغام.