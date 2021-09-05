”غروندبرغ“ يتسلم اليوم الأحد مهمته في اليمن بعد شهر من تعيينه

الأحد 05 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 397

يستلم مبعوث الأمم المتحدة الجديد لليمن هانس غروندبرغ، اليوم الأحد 5 سبتمبر/أيلول، رسميا عمله، بعد نحو شهر على تعيينه خلفا لمارتن غريفيث الذي تعين هو الأخر وكيلا للشؤون الإنسانية في المنظمة الدولية.

ومن المقرر أن يقدم إحاطته الأولى إلى مجلس لأمن الدولي في العاشر من سبتمبر هذا الشهر، وسط تصعيد عسكري كبير في محافظة مأرب، وموجة نزح جديدة لعشرات المواطنين وتضرر مئات المنازل بقصف للحوثيين على منطقة رحبة جنوبي المحافظة المكتظة أصلا بالسكان والنازحين.

وفي 6 أغسطس الشهر الماضي، عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدبلوماسي السويدي هانس غروندبرغ، مبعوثا خاصاً إلى اليمن، خلفاً للبريطاني مارتن غريفيث، الذي تم تعيينه وكيلاً للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة.

وشغل غروندبرغ منذ أيلول/سبتمبر 2019، منصب سفير الاتحاد الأوروبي إلى اليمن، بينما يمتلك خبرة أكثر من 20 عاماً في الشؤون الدولية، بما فيه أكثر من 15 عاماً من العمل في مجال حلّ النزاعات والتفاوض والوساطة، مع تركيز خاص على الشرق الأوسط.

ورأس غروندبرغ قبل ذلك، قسم الشؤون الخليجية بوزارة الخارجية السويدية خلال الفترة التي استضافت فيها السويد المفاوضات بين الاطراف اليمنية، التي يسّرتها الأمم المتحدة وادت إلى اتفاقية ستوكهولم في كانون الأول/ديسمبر 2018م.

وعمل في بعثات سويدية وأخرى تابعة للاتحاد الأوروبي حول العالم، وشغل مناصب في القاهرة والقدس وكذلك بروكسل، حيث ترأس مجموعة العمل على الشرق الأوسط / الخليج في المجلس الأوروبي أثناء الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي في العام 2009".

كما هو حاصل على ماجستير العلوم في إدارة الأعمال والاقتصاد من كلية ستوكهولم للاقتصاد.