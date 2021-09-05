اصيب طفلين وتضررت عدة منازل.. الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ بالستية حوثية و 3 طائرات مسيّرة

الأحد 05 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قالت وزارة الدفاع السعودية، أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت (3) صواريخ بالستية و (3) طائرات مسيّرة مفخخة "أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية، جازان، ونجران".

وأوضحت الوزارة في تصريح نشرته وكالة الانباء السعودية على لسان المتحدث الرسمي العميد تركي المالكي "أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت عند الساعة ( 21:32 ) من مساء السبت ( 04 سبتمبر 2021 م ) صاروخاً بالستياً أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باستخدام الأعيان المدنية باتجاه المنطقة الشرقية بالمملكة".

وأضاف "المالكي بأن عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على حي ( ضاحية الدمام ) ونتج عن ذلك إصابة طفل وطفلة ( سعوديان ) وتضرر ( 14 ) منزلاً سكنياً بأضرار خفيفة". مبيناً" أن هذا السلوك الهمجي واللامسؤول من قبل المليشيا بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية يتنافى مع القيم السماوية والمبادئ الانسانية، كما يعبر عن واقع سير العمليات العسكرية على الأرض وتدهور موقف المليشيا بالجبهات وفقدانه لقيادات ميدانية مهمة".

وقال المالكي "أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها ومقدراتها ووقف مثل هذه الاعتداءات العدائية والعابرة للحدود لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".