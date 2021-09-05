”الاصلاح“ يدعو الحكومة لتخفيف عبء الحياة المعيشية عن المواطنين

الأحد 05 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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دعا التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، السبت 4 سبتمبر/أيلول، السلطة المحلية بالمحافظة والحكومة الشرعية للقيام بدورها في إيجاد الحلول والمعالجات لتوفير العيش الكريم للمواطنين، خصوصا في ظل انهيار العملة وارتفاع الأسعار.

جاء ذلك خلال الأمسية التي نظمها بأحياء الحوطة والوحدة بمديرية سيئون محافظة حضرموت تزامنًا مع الذكرى الـ ٣١ لتأسيس الحزب، وأعياد الثورة اليمنية، سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.

وفي الأمسية أكد القيادي بالتجمع اليمني للاصلاح بحضرموت عضو المجلس المحلي بسيئون عبد الحافظ يسلم خباه، على ضرورة الحفاظ على لحمة النسيج الاجتماعي، وتماسكه عبر تعزيز قيم التسامح والمحبة والسلام والود، وأن الاختلاف لايفسد للود القضية.

وطالب يسلم، السلطات بالاستفادة من الموارد المحلية وتسخيرها في تخفيف عبء الحياة المعيشية للمواطن في ظل انهيار العملة الوطنية، مؤكدا عدم اعفاء الحكومة المركزية من القيام بدورها في ايجاد حلول ومعالجات توفر العيش الكريم للمواطن.

ودعا السلطات المحلية الى الاعلان بشفافية عن موارد المحافظة، وأماكن تصريفها، مناشدًا الجهات المكلفة بالرقابة والمحاسبة بالاضطلاع بدورها في كشف الفساد والمتسبب في التلاعب بمعيشة المواطن.

وحث المهندس خباه نشطاء المحافظة إلى الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي في الحفاظ على الهوية الوطنية والتوعية بالمظاهر والسلوكيات الدخيلة على المجتمع، والتي تمتد أضرارها على المجتمع ككل.

وشدد على ضرورة النأي عن المشاحنات والتشنج داخل مواقع التواصل، والتي لا تخدم إلا أعداء الوطن الذين يسعون الى النفخ في كير الفتن والكراهية، وإعادة إحيائها بعد أن جاء ديننا الحنيف وحذر من الخوض فيها لنتائجها المضرة على العلاقات بين الافراد .

يشار إلى أن الأمسية أحيتها فرقة المرحوم عمر محفوظ باصالح، عددًا من أصوات الموروث الشعبي الزربادي. وتخللها موشحات دينية قدمها المهندس عبدالحكيم باحميد والمنشد علي حسان.