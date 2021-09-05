الأمم المتحدة قلقة ازاء تصعيد الحوثي في مأرب

الأحد 05 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعربت الأمم المتحدة، السبت 4 سبتمبر/أيلول، عن قلقها إزاء تجدد القتال والخسائر البشرية في مدينة مأرب اليمنية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، عقده بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.

وقال المتحدث الأممي :”نحن قلقون بشأن تجدد القتال والخسائر البشرية التي نراها حول مأرب”.

وأضاف “أعتقد أنه من المهم جداً لجميع الأطراف المعنية تجديد التزامها بالعملية السياسية”.

وأدان المسؤول الأممي هجوم الحوثيين ‏على مطار أبها الدولي جنوبي السعودية، مؤكداً أن المنظمة ستواصل إدانة الهجمات على البنية التحتية ‏المدنية .‏

وقال: “إن القانون الدولي واضحاً جدًا في أنه لا ينبغي أبدًا استهداف البنية ‏التحتية المدنية”.

والخميس، قالت سفيرة إيرلندا لدى الأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي، جيرالدين بيرن ناسون، إن المجتمع الدولي ينظر لتطورات الوضع في محافظة مأرب اليمنية بقلق كبير.

وستأنف الحوثيون مطلع فبراير/ شباط الماضي تحرّكهم للسيطرة مدينة مأرب، الواقعة على بعد 120 كلم شرق العاصمة صنعاء، حيث يعيش قرابة مليوني نازح. لكنهم فشلوا في تحقيق أي تقدم كبير نحو المدينة الغنية بالنفط حيث يتلقون مقاومة كبيرة من الحكومة اليمنية والمقاومة الشعبية.