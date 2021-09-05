مندوب الملالي في صنعاء يبث سموم الطائفية.. من بوابة التعليم

الأحد 05 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 256

اتهم المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين يحيى اليناعي، مندوب الملالي في صنعاء حسن إيرلو بالوقوف وراء تدمير التعليم في اليمن ونشر الطائفية ودعم نشاط الحوثي في تحريف المناهج مؤكداً أن ما يجري عمل منظم منسجم مع شروط فوضى الخميني.

ونقلت صحيفة«عكاظ»السعودية عن اليناعي قولة :أن المشروع الإيراني الطائفي يستنهض النزعة العدائية ويستبيح دم المخالفين من أبناء اليمن ويروج للهيمنة والاستحواذ والحروب الطويلة ضد المجتمعات العربية والإسلامية.

وقال اليناعي «بعد مجيء إيرلو، لاحظنا ارتفاعا غير مسبوق في الأنشطة والدورات الطائفية في المدارس وبدت وكأنها تتماشى بشكل أكثر مع المسارات العسكرية والسياسية، وانعكست على شكل زيادة مرتفعة في نسبة المجندين للقتال من المعلمين والطلاب»

واشار إلى أن المشروع الإيراني يستغل المناهج والتعليم بهدف تقوية الطائفية وتكوين أقليات وبناء مليشيات في الدول العربية تكون وقودا لحروب طهران ومشروعها التوسعي.