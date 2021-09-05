الرئيس «هادي» يُشيد بانتصارات الجيش والمقاومة الشعبية بـ «مأرب»واللواء «العرادة» يضعه في صورة آخر المستجدات

الأحد 05 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أشاد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بالانتصارات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة في المعارك التي يسطرها ابناء محافظة مأرب الشرفاء جنبا الى جنب مع الجيش الوطني في خندق الدفاع عن الأرض والعرض ضد جحافل التمرد والانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه مساء اليوم السبت بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة اطلع من خلاله على مستجدات الأوضاع الميدانية والتضحيات التي يسطرها ابناء مارب الشرفاء جنبا الى جنب مع الجيش الوطني في خندق الدفاع عن الأرض والعرض ضد فلول الإرهاب الحوثية المدعومة من إيران.

وأكد على قدرة وتلاحم الشعب اليمني في جميع المحافظات وفي مقدمتها مأرب على تحقيق النصر على مليشيات الحوثي الإيرانية، بدعم وإسناد من دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

ولفت الرئيس هادي الى بشائر النصر القادمة لكل اليمن لينعم الشعب بالأمن والسلام والاستقرار المنشود مترحما على ارواح الشهداء ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

من جانبه أعرب محافظ مأرب عن تقديره لـ رئيس الجمهورية على متابعته الدائمة لأوضاع المحافظة وتلمسه لاوضاعها على مختلف الأصعدة والوقوف على احتياجاتها.. مطلعاً رئيس الجمهورية على التطورات التي تشهدها الجبهات التي تقف صداً منيعاً امام ميليشيا الحوثي التي تزج بالأبرياء في حروبها الهمجية على الشعب اليمني خدمة لمشروع ايران التدميري في المنطقة والذي لن تجني من وراءه الا السراب.