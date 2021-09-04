رويترز تكشف حقيقة استهداف منشآت "أرامكو"بهجوم صاروخي هل تنجح الرياض في إنهاء التوتر بين الشرعية والإمارات في بلحاف شبوة؟.. مسؤول حكومي يكشف آخر التطورات ”رايتس رادار“ تدين القصف الحوثي العشوائي على قرى ”رحبة“ بمارب وتؤكد تدمير نحو 35 منزلاً وتهجير أكثر من 145 أسرة عاجل: مسؤول عسكري يتعرض لمحاولة اغتيال وسط مدينة تعز مسؤولون باكستانيون يكشفون مسمى منصب زعيم "طالبان" في الحكومة الجديدة عاجل: هلاك قيادات حوثية بمأرب شابة في الجيش السعودي تخطف الأنظار في أول ظهور مسلح لها تزوجني بدون مهر حملة عربية لاقت رواجاً واسعا بين فتيات العرب شركة عالمية تنفق 15 مليار دولار لدعم حملة الرئيس الصيني خلال 24 ساعة.. التحالف العربي يعلن تدمير ثالث مسيّرة حوثية
نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع قبل قليل من مساء اليوم السبت أن منشآت شركة "أرامكو" السعودية لم تتأثر بالهجوم الصاروخي الباليستي الذي استهدف المنطقة الشرقية للمملكة.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد اعلن اعترض وأحبط هجوما باليستيا باتجاه المنطقة الشرقية الغنية بالنفط في المملكة اليوم السبت، بحسب التلفزيون السعودي.
وفي وقت لاحق، أعلنت قوات التحالف العربي عن "اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه نجران" جنوب المملكة.