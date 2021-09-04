رويترز تكشف حقيقة استهداف منشآت "أرامكو"بهجوم صاروخي

السبت 04 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع قبل قليل من مساء اليوم السبت أن منشآت شركة "أرامكو" السعودية لم تتأثر بالهجوم الصاروخي الباليستي الذي استهدف المنطقة الشرقية للمملكة.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد اعلن اعترض وأحبط هجوما باليستيا باتجاه المنطقة الشرقية الغنية بالنفط في المملكة اليوم السبت، بحسب التلفزيون السعودي.

وفي وقت لاحق، أعلنت قوات التحالف العربي عن "اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه نجران" جنوب المملكة.