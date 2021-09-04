”رايتس رادار“ تدين القصف الحوثي العشوائي على قرى ”رحبة“ بمارب وتؤكد تدمير نحو 35 منزلاً وتهجير أكثر من 145 أسرة

السبت 04 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 140

دانت منظمة ‏‎رايتس رادار، السبت 4 سبتمبر/أيلول، الدمار الذي ألحقته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، بنحو 35 منزلاً، في مديرية رحبة، بمحافظة مأرب، (شمال شرقي اليمن)، وتسبب ذلك بنزوح أكثر من 145 أسرة.

وأعربت المنظمة في بيان لها عن إدانتها جراء ما ألحقته مليشيا الحوثي من دمار بنحو 35 منزلاً في عدد من قرى ‎مديرية رحبة جنوب محافظة ‎مأرب جراء القصف العشوائي الذي تشنه ‎المليشيا على مناطق متفرقة بالمديرية.

‏ودعت المنظمة، الجهات المعنية في السلطة المحلية بمحافظة ‎مأرب والمنظمات الدولية والمحلية استيعاب أكثر من 145 أسرة اضطرت للنزوح جراء القصف العشوائي للحوثيين على قرى ‎مديرية رحبة.

وبحسب مصادر مؤكدة، تسبب القصف العشوائي الذي تشنه المليشيا الحوثية بغية اجتياح قرى مديريات رحبة، بتضرر نحو 35 منزلا بشكل كلي في بلدتي "الكولة" و"بقثة آل جميل" في المديرية نفسها، علاوة على سقوط قتلى وجرحى غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأشارت مصادر حقوقية إلى أن القصف الحوثي تسبب بتهجير أكثر من 145 أسرة من منازلهم خلال اليومين الأولين من سبتمبر/ أيلول الجاري، بعد قصفهم بالأسلحة الثقيلة والصواريخ الباليستية والمسيرات المحملة بالمتفجرات.

وتستهدف المليشيا الحوثية القرى والمناطق المكتظة بالسكان بشكل متعمّد، وسط صمت دولي وحقوقي مريب.